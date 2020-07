Autostrade per l’Italia, attività di controllo e manutenzione sulla rete ligure

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, la riapertura della stazione di Rapallo, in uscita per chi proviene da Genova, è stata procastinata alle 20:00 di lunedì 6 luglio.

La riapertura della stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova, è prevista alle 6:00 di mercoledì 8 luglio.



Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

- sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;



- sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arenzano;



- sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Genova;



- sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata, fino a lunedì 6 luglio; si ricorda che è possibile l’ingresso ai soli mezzi di soccorso.

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio

1 - Attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie senza possibilità di corsia in deviazione sulla carreggiata opposta



A7 Serravalle-Genova - chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, per attività di ispezione delle gallerie "Balletto", "Delle Piane" e "Fondega". In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria presso la stazione di Busalla, potrà raggiungere la stazione di Bolzaneto tramite la viabilità ordinaria per poi rientrare sulla A7 verso Genova. Ai mezzi pesanti, stante la limitazione in altezza sulla SP35 dei Giovi, si consiglia, tramite la Diramazione Predosa-Bettole di raggiungere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, lungo cui procedere verso Genova.

Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l’orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarranno i suddetti percorsi alternativi.