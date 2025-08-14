Savona, il Questore dispone la chiusura per 7 giorni di un locale del centro: criticità e segnalazioni dei cittadini

Continuano i controlli da parte delle Forze dell’Ordine agli esercizi pubblici e commerciali, per prevenire non solo gli illeciti in materia di somministrazione degli alcolici ma anche per la tutela della sicurezza pubblica.

Proprio in questo ambito si inserisce il provvedimento del Questore di Savona di sospensione della licenza dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, emesso ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - per cinque giorni - nei confronti di un locale del centro di Savona.

Il provvedimento, adottato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stato deciso in seguito a numerosi interventi effettuati dalle Forze dell’Ordine a partire dal mese di luglio. Durante tali controlli, sono stati accertati diversi episodi che hanno evidenziato gravi criticità nella gestione dell’esercizio, nelle frequentazioni e nella possibile commissione di fatti delinquenziali.

Il locale era già stato oggetto di esposti da parte della cittadinanza, nei quali si segnalavano situazioni di degrado, disturbo e criticità riconducibili sia alla gestione dell’attività sia ad alcuni episodi particolarmente gravi avvenuti all’interno e nelle immediate pertinenze del bar.

Il provvedimento del Questore di Savona ha finalità preventiva, con effetto dissuasivo sulle persone ritenute pericolose, che prescindono da eventuali responsabilità del gestore del locale.





