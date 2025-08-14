Incidente sull'Aurelia ad Albissola, la 60enne coinvolta e i suoi due "angeli custodi": "Mi hanno soccorsa per primi, li ringrazio tanto"

Si è precipitato giù dal suo ufficio e utilizzando un laccio di fortuna insieme ad un'altra persona l'ha tenuta vigile e sveglia per non mandarla in choc in attesa dell'ambulanza.

Sono due le persone che lo scorso 5 agosto avevano soccorso la cellese Paola Delfino, infermiera dell'Asl2, che in sella al suo scooter, diretta verso Savona, era stata colpita sull'Aurelia da un'auto che l'aveva portata a perdere l'equilibrio e a schiantarsi contro un camion che viaggiava nella direzione opposta.

Immediati erano stati poi i soccorsi in Corso Bigliati con il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure della 60enne che è stata operata d'urgenza. Purtroppo i medici hanno dovuto amputarle una parte di gamba sotto al ginocchio ma considerata la dinamica potevano esserci conseguenze peggiori.

Con l'intervento dei due "angeli custode" che potrebbe aver scongiurato il peggio.

Ad una settimana dal terribile incidente Paola Delfino ha voluto contattare una delle due persone per ringraziarlo per l'umanità ed il calore che le ha dimostrato ed il coraggio con cui l'ha sostenuta. Conosceva solo il suo nome e le caratteristiche fisiche ma grazie ad un'accurata ricerca ha potuto parlare con lui.

"Voglio ringraziare questi due ragazzi che mi hanno soccorso per primi, se lo meritano, mi hanno aiutato prima che arrivasse il 118 e l'ambulanza. Il loro intervento è stato importante - spiega la donna, operata ieri anche ad un dito di una mano - Mi hanno messo una cintura sulla gamba, ricordo le loro voci ma non il loro aspetto. Li ringrazio tanto. Hanno dimostrato un'umanità che non hanno in tanti".

"Tutto sommato sto bene, sono viva e in forze, poteva andarmi peggio - conclude Paola Delfino - I problemi fisici prima o poi passeranno, ma tengo duro, lo devo a me e alla mia famiglia".