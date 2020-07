Scosceria (FdI): "Verificare in tutta la Provincia la legittimità della percezione del reddito di cittadinanza"

"Verificare in tutta la Provincia la legittimità della percezione del reddito di cittadinanza. Ne hanno tutti diritto? Chiamare poi al lavoro vero i beneficiari mettendoli a disposizione della Comunità ed impegnandoli, ovunque ve ne sia necessità, nel pubblico e nel privato. Basta con le rendite parassitarie (e sempre illegittime) a chi non le merita!". Così l'Avv. Renato Scosceria, candidato alle elezioni regionali per Fratelli d'Italia.