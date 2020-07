Albenga, terminati i conferimenti per lo smaltimento dei prodotti floricoli invenduti

Sono terminate le operazioni di conferimento dei prodotti floricoli invenduti della Piana presso il terreno comunale sito in Regione Massaretti. Il terreno era stato messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Albenga grazie all’impegno dell’assessore all’Agricoltura Silvia Pelosi che ha operato in stretta collaborazione con il vicesindaco Alberto Passino, gli uffici comunali e le associazioni di categoria.

Afferma l’assessore Pelosi: "Le operazioni per lo smaltimento dell’invenduto sul terreno che abbiamo messo a disposizioni dei nostri imprenditori agricoli sono terminate. Voglio ringraziare in particolare l’ufficio agricoltura che, sebbene sia stato istituito solo recentemente, ha già dimostrato di operare in perfetta sinergia con le associazioni di categoria e con i privati".

"I nostri tecnici, con grande spirito di collaborazione, si sono messi a disposizione degli utenti rispondendo alle varie esigenze che a mano a mano emergevano con grande competenza e disponibilità. Tutti insieme abbiamo cercato di cooperare al meglio per un settore come quello del comparto florovivaistico che ha subito un forte danno dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus".

"Oltre ad aver messo a disposizione questo terreno comunale, la nostra Amministrazione si è mossa immediatamente, sia attraverso l’istituzione di tavoli di lavoro (che in periodo Covid abbiamo tenuto in modalità videoconferenza), sia rivolgendoci agli Enti sovracomunali come Regione e Stato per ottenere un effettivo sostegno per i nostri imprenditori agricoli - prosegue - Sono stati mesi molto difficili, i timori per il florovivaismo della nostra Piana erano molti, ma abbiamo cercato sempre di stare al fianco dei nostri imprenditori".

“Un ringraziamento va anche alla ditta F.lli Bologna S.r.l. di Albenga che ha eseguito i lavori di spianamento, livellamento ed aiuto nello scarico dai mezzi delle aziende oltre che nell’espletamento delle procedure amministrative sul posto che hanno consentito agli uffici una verifica più approfondita sui quantitativi e nominativi delle aziende segnalate dalla associazioni di categoria" conclude l'assessore Silvia Pelosi.

Ricordiamo che lo strato aggiuntivo di materiale misto terra/vegetale su tutta la superficie che creerà un substrato fertile che migliorerà la coltivazione del terreo stesso. Per ogni ulteriore informazione relativa al settore è sempre possibile rivolgersi all’ufficio agricoltura del Comune di Albenga al numero: 0182 562 246.