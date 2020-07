Oggi, il sindaco Ugo Frascherelli ha incontrato il signor Battista Severgnini di Cremona, 81 anni, che da ben 56 anni sceglie Finale Ligure quale sua meta turistica di elezione.

"A lui va la nostra più profonda gratitudine per la fedeltà dimostrata in tutti questi anni alla nostra città" spiega in una nota il sindaco finalese.