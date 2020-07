Savona si aggiudica un bando da 190 mila euro per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale

E' con grande soddisfazione che l 'assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive, dottoressa Maria Zunato , dà la notizia ufficiale: "Savona s'è classificata al primo posto della graduatoria del bando per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale, ottenendo un finanziamento di oltre 190 mila euro!".

"L'atto d'indirizzo, approvato dalla Giunta comunale il 20 settembre 2019, aveva individuato nel Comune il soggetto capofila amministrativo e finanziario del progetto denominato Social Root to Works, in vista della partecipazione al Bando Mis. 16.9 - Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale - promosso dalla Regione Liguria sul Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020".