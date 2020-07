Incidente in autostrada allo svincolo tra la A10 e la A6, in direzione Ventimiglia, intorno alle 20 di stasera, dove una moto è sbandata per cause non ben chiarite.

Coinvolte nel sinistro le due persone a bordo del mezzo, trasportate dai militi della pubblica assistenza al pronto soccorso del San Paolo di Savona, una in codice giallo e una in codice verde.

Nell'episodio non sono rimasti coinvolti altri mezzi.