Relax e benessere arrivano all'Hotel Ristorante Villa Elia di Calizzano con la nuova spa

L'Hotel Villa Elia di Calizzano nacque negli anni 50 del dopoguerra, dall'immaginazione imprenditoriale di Elia e Ubaldo Calcagno che trasformarono quello che era un campo di patate in una piccola pensione famigliare.

Nel 1978 Ezio, figlio dei coniugi Calcagno, e sua moglie Mariarita, subentrarono alla gestione di Villa Elia sviluppandolo su due fronti: hotel e ristorante.

Quest’ultimo è rinomato soprattutto per le preparazioni a base di funghi e castagne, tipici del sottobosco calizzanese, e conosciuto per pranzi e cene ma anche adatto per cerimonie ed eventi speciali.

Oggi vediamo portata avanti la tradizione famigliare dalla figlia Alice che, laureata alla Bocconi e già dipendente di una multinazionale, dinanzi alla decisione dei genitori di chiudere l’attività per godersi la pensione, ha deciso di lasciare la città per prendere nelle proprie mani l’azienda di famiglia, dando un futuro a sacrifici e grandi soddisfazioni passate di generazione in generazione.

Alice è decisa a portare una ventata di novità all’hotel ristorante Villa Elia, conformandolo non solo al nuovo turismo sportivo, che si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni, ma anche costruendo e dando vita a una SPA all’interno della struttura.

Per chi sogna una vacanza di relax e benessere o per chi vuole concedersi una giornata di coccole e spensieratezza è pronta un' invitante piscina riscaldata a 36° gradi, la vasca idromassaggio, vari percorsi terapeutici basati sui benefici dell’acqua, grande risorsa calizzanese : sauna, bagno turco, percorso emozionale, massaggi di vario tipo… e molto altro!

La SPA è aperta tutti i giorni con tariffe diversificate secondo il tempo di permanenza, ed è possibile anche fare abbonamenti per la stagione 2020.

Alice vi aspetta venerdì 17 luglio per l’inaugurazione del centro benessere, che aprirà ufficialmente venerdì 24 luglio, per festeggiare il rinomato e rinnovato Albergo Ristorante e SPA Villa Elia.

Per partecipare all’inaugurazione e per accedere alla SPA dal 24 luglio è necessaria e gradita la prenotazione onde evitare assembramenti nel rispetto delle normative di sicurezza anti covid.