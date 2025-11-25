Stella, in visita il Principe Alberto II di Monaco: "Emozionato nel vedere i luoghi che hanno dato i Natali al Presidente Pertini" (FOTO)

È arrivato a Stella e subito un bimbo delle scuole gli ha donato un libro sulla storia del paese del Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Il Principe Alberto II di Monaco è stato accolto dalla comunità di San Giovanni questa mattina, dal Sindaco Andrea Castellini, dagli studenti passando per le istituzioni e i semplici cittadini.

Una visita particolarmente attesa vista la presenza del castello che era stato in passato proprio di proprietà della famiglia Grimaldi.

L'amministrazione lo aveva acquisito da un privato per una cifra che si attestava sui 70mila euro ai quali erano state aggiunte le somme per l'unione dei progetti del restyling completo anche delle aree intorno e dell'oratorio di proprietà della Confraternita e la ricerca dei finanziamenti per il progetto esecutivo.

Il comune era entrato a far parte dal gennaio del 2023 della rete dei siti storici Grimaldi che sono 50 in Francia e 25 in Italia (di cui uno ad Andora e uno proprio a Stella).

Alberto II prima della visita davanti al castello dove gli è stato illustrato il progetto di riqualificazione, ha posato una corona dalla tomba del Presidente Pertini per poi visitare la sua casa Natale.

Sono state poi scoperte due targhe, una per il sito storico Grimaldi di Monaco e la seconda sulla visita di Alberto II realizzata dal ceramista di Celle Andrea Mannuzza.

"Il nostro passato deve essere ricordato e fatto conoscere. Per noi è la prima visita di un capo di Stato estero, è un giorno storico. C'è tutta una storia della famiglia Grimaldi che infatti passa da Stella - ha detto il Sindaco Andrea Castellini - Abbiamo iniziato il progetto di ricostruzione del castello e vogliamo restituirlo alla cittadinanza da qui a 10-15 anni".

"Stella e la frazione di San Giovanni sono note per essere la patria di un Presidente della Repubblica e che Presidente. Mi ha emozionato vedere i luoghi che gli hanno dato i natali, ammiro le lotte che ha combattuto durante la Resistenza con i suoi valori che condivido" ha detto il Principe ricordando la storia della famiglia Grimaldi a Stella invitando il Comune ai futuri appuntamenti dei siti storici Grimaldi.

In conclusione il Comune ha donato un'opera che raffigura Alberto I di Monaco, bisnonno del Principe, realizzata dall'artista Pietro Marchese autore della statua di Sandro Pertini presente davanti alla Casa Natale.

Il Principe ha invece donato una statuetta di Francesco Grimaldi e alcune specialità del Principato.