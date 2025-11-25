Libera professione in ospedale: l’Asl2 amplia gli spazi a Pietra e a Savona e ne aprirà di nuovi ad Albenga e Cairo

Superare la formula dell'attività libero profesisonale intramuraria “allargata” e riportare tutta l’attività intramuraria all’interno degli spazi dell’Asl2. È questo il progetto che porterà ad avere ambulatori aggiuntivi dedicati alla libera professione al San Paolo e al Santa Corona, dove è già esercitata, e ad attivare per la prima volta attività intramuraria anche negli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.

L’attività libero-professionale intramuraria consente ai medici del Servizio Sanitario Nazionale di svolgere visite e prestazioni a pagamento, selezionando la propria équipe o operando individualmente, al di fuori dell’orario di lavoro ma all’interno di strutture pubbliche, con costi a carico dell’assistito o di assicurazioni/fondi sanitari. L’intramoenia “allargata” è invece quella in deroga svolta dai medici dell’Asl in strutture private convenzionate, in assenza di spazi idonei negli ambulatori aziendali.

Nel 2019 è stato approvato un primo progetto finalizzato al rientro graduale negli spazi pubblici di parte dell’attività libero-professionale svolta presso studi e strutture private autorizzate. Tale percorso ha però subìto una battuta d’arresto con la pandemia.

Attualmente sono due i poliambulatori che, nel pomeriggio, sono dedicati esclusivamente all’attività intramoenia: uno all’Ospedale di Pietra Ligure (Palazzina CUP, primo piano) e uno all’Ospedale di Savona (Palazzina Vigiola, piano terra). Gli spazi oggi disponibili non sono però sufficienti a garantire i volumi necessari per tutta l’attività libero-professionale svolta dai professionisti autorizzati.

Il piano di riorganizzazione dell’Asl2 per riportare l’intera intramoenia negli spazi aziendali prevede l’ampliamento degli ambulatori dedicati nelle principali strutture dell’azienda, con l’obiettivo di avviare le nuove attività entro il primo semestre del 2026.

Le nuove sedi dedicate a visite ed esami intramoenia saranno: all’Ospedale di Albenga, gli ambulatori al primo piano del corpo “C”, da consegnare entro il 31 dicembre; all’Ospedale San Paolo di Savona, l’area all’8° piano lato Albisola (8 ambulatori più segreteria), con consegna prevista entro fine anno. Al Santa Corona di Pietra Ligure, sarà individuata un’area da destinare alla libera professione, con avvio delle attività entro il primo semestre 2026. L’Asl ha inoltre richiesto ai responsabili aziendali di individuare spazi adeguati per attivare nuovi ambulatori di libera professione intramuraria anche presso l’Ospedale di Cairo Montenotte.