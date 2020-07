Caos autostrade, Bagnasco (FI): "Mentre i 5 Stelle esultano per il cambio degli assetti societari delle Autostrade, i liguri piangono"

“Mentre i 5Stelle esultano per il cambio degli assetti societari delle Autostrade, i liguri piangono. Un parlamentare della Liguria come me, non può non ricordare la drammatica situazione della mobilità verso il quale non perviene nessun segnale dal Governo, anche di parziale soluzione.

Da parte nostra nessuna simpatia per i Benetton ma siamo solo molto preoccupati per i 7000 posti di lavoro. Gli stessi Benetton peraltro rimangono nel capitale, quindi niente Bye Bye”. A dirlo è in una nota stampa il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco.