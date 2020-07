Regionali 2020, Sinistra Italiana Liguria: "Figura di Sansa meglio interpreta il programma elettorale condiviso"

Ferruccio Sansa è stato scelto ieri come candidato Presidente della coalizione che unisce Pd, 5 stelle e Sinistra.

"E’ il coronamento conclusivo di un lavoro lungo cui hanno dato un contributo importante tutte le forze della coalizione, un accordo non facile perché la Liguria diventa così il laboratorio di una alleanza inedita a livello regionale per portare nel nostro territorio la necessaria svolta programmatica e di governo. Ci siamo impegnati con coerenza e testardaggine, nonostante le difficoltà incontrate nel percorso, per raggiungere questo risultato, consapevole che la figura di Sansa è quella che meglio interpreta il programma che è stato elaborato in modo condiviso ed è quella con maggiore attrattiva verso le elettrici e gli elettori liguri" spiegano da Sinistra Italiana Liguria.