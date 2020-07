Incidente sul lavoro alla Tirreno Power di Vado Ligure: la vittima è il 54enne Corrado Ravera

E' il 54 enne Corrado Ravera, residente a Cairo Montenotte, l'operaio deceduto sul lavoro nella pomeriggio di ieri presso il sito industriale della Tirreno Power a Vado Ligure.

L'uomo durante un intervento di manutenzione, sarebbe stato schiacciato da un grosso carico all'altezza del torace. Immediato è scattato l'allarme.Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Vani purtroppo i tentativi rianimazione. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Savona aprirà un fascicolo.

Questa la nota ufficiali diramata nella serata di ieri da parte di Tirreno Power: "Alle 16,30 si è verificato un incidente nella centrale di Vado Ligure di Tirreno Power nel quale ha perso la vita un tecnico della ditta Nuova EIS di Cairo Montenotte. La dinamica dell’incidente non è ancora nota. Nuova Eis fa parte di un raggruppamento di imprese guidato dalla Simic, società che da molti anni ha in appalto la manutenzione di diversi impianti. Il lavoratore insieme a colleghi del raggruppamento stava svolgendo la manutenzione a uno dei sistemi refrigeranti che non era in funzione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Tutta l’azienda e i lavoratori si stringono intorno alla famiglia colpita dalla tragedia".