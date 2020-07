Potatura piante e sfalcio erba a Carcare, il sindaco De Vecchi: "Noleggiato un mezzo idoneo e lavorato in economia con un nostro operaio"

Manutenzione del verde in corso a Carcare. Ad annunciarlo il sindaco Christian De Vecchi che commenta: "Ci sono strade che non tutti i cittadini carcaresi frequentano o transitano con l'auto, ogni anno (nel mese di luglio) necessitano di manutenzione per impedire alla vegetazione di ridurre la visuale e per tenere libere cunette e tombini laterali anche in previsione delle stagioni delle piogge: via Tommaseo (strada per Biestro); località San Giovanni strade per Bugile Sottano e Soprano; strade per Negreppie al Vispa".

"Quest'anno per eseguire tali lavori abbiamo cambiato metodo, noleggiato un mezzo idoneo e lavorato in economia con un nostro operaio comunale, risparmiando risorse economiche rispetto all'affidamento a ditta esterna" conclude il primo cittadino De Vecchi.