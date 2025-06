Incendio nella Valle dell'Erro: rogo spento, notte di presidio per la sicurezza

È stato completamente domato l’incendio che nel pomeriggio di ieri ha colpito l’entroterra della Valle dell’Erro, nei pressi della chiesa della Madonna del Salto, tra le frazioni di Santa Giustina e San Giovanni nel comune di Stella.

Nel corso della notte, la zona è rimasta sotto stretta sorveglianza da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno presidiato l’area per monitorare eventuali riprese e garantire la sicurezza.

Il sindaco di Stella, Andrea Castellini, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine con un messaggio pubblicato sui social rivolto a tutte le forze in campo: “Un immenso grazie a tutta la macchina operativa antincendio per la straordinaria celerità con cui sono intervenuti! La rapidità in questi interventi è fondamentale e non smetterò mai di ringraziare per il lavoro che, tutti insieme, svolgete per tutelare il nostro meraviglioso e fragile territorio. Un ringraziamento speciale alle squadre dei Vigili del Fuoco, all’assessore e ai volontari della Protezione Civile di Stella, ai volontari di Varazze, ai Carabinieri Forestali, a tutti i cittadini intervenuti per dare una mano e ovviamente un plauso ai mezzi di spegnimento aereo. Grazie di cuore a tutti, a nome mio ma penso di poter dire a nome di tutta la comunità”.

L’allarme era scattato nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30. Le fiamme si erano propagate rapidamente in prossimità della SS334 “del Sassello”, rendendo necessario un intervento immediato da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze, supportati dai volontari della Protezione Civile e dai Carabinieri Forestali.

Le cause del rogo restano ancora da chiarire.