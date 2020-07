Covid-19. Aumentano i casi rispetto a ieri, ma non nel savonese (-2). Sale a 74 il numero dei contagi relativi al cluster di Savona

Tornano ad aumentare i casi positivi al Covid-19 (esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti) nella nostra regione. Quest'oggi ammonta a 1.147 (7 in più rispetto a ieri). Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza (compresi i guariti con due test negativi e i deceduti) sono 10.197 (+10). Sono arrivati a 185.872 i tamponi eseguiti, 1.694 in più di ieri.

I casi positivi individuati da test di screening sono 1.289 (gli stessi di ieri), mentre il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.908 (+20). Per quanto riguarda la provincia di Savona, lieve calo nel numero dei positivi che ora sono 141 (-2 rispetto a ieri). In calo gli ospedalizzati (4 e meno 3 rispetto a ieri) mentre forte è il calo dei pazienti in sorveglianza attiva, oggi a quota 504 (-222 rispetto a ieri).

Il bollettino odierno contiene 20 tamponi positivi, distribuiti nei territori dell’Asl2, Asl3, Asl4 e Asl5 che sono stati rilevati grazie all’attività di screening svolta dal sistema sanitario ligure.10 casi sono legati a residenti liguri rientrati da viaggi in paesi esteri (Albania, Messico, Filippine e Marocco), 1 caso è relativo a una turista svizzera, di cui è stata segnalata la positività dall’autorità sanitaria svizzera, 2 casi sono i dipendenti del ristorante di Savona, già segnalati ieri nell’aggiornamento sul cluster, 1 caso è relativo a una Rsa genovese con 1 caso di contatto, gli altri 2 casi sono relativi all’attività di screening effettuata.

“La guardia è sempre alta in Liguria e si conferma la capacità di monitoraggio e di accertamento diagnostico del nostro sistema sanitario regionale - spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il valore Rt, che sconta la presenza del cluster di Savona, si attesta a 1.2 ma c’è una significativa diminuzione dei casi incidenti che si attestano a -8% rispetto al report precedente fornito da Alisa. È evidente di come il flusso di residenti viaggiatori provenienti da paesi esteri ad alta prevalenza di aumento di contagio costituisca un rilevante meccanismo di introduzione e successiva circolazione del virus in comunità, ma resta costante il tracciamento dei casi e il monitoraggio su tutto il territorio”.

I casi per provincia di residenza

Imperia 77 (+2)

Savona 141 (-2)

La Spezia 24 (+2)

Genova 752 (+3)

Residenti fuori regione/estero 54

Altro/in fase di verifica 99

Ospedalizzati 27 nessuno in terapia intensiva (-3)

Asl 1 - 5 (-2)

Asl 2 - 4 (-3)

Policlinico San Martino -1 (-1)

Asl 3 - 6 (-)

Asl 4 - 3 (-)

Asl 5 - 2 (-1)

Isolamento domiciliare 176 (-6)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.484 (+13)

Deceduti 1.566 (0)

Sorveglianza attiva

Asl 1 - 29 (-11)

Asl 2 - 504 (-222)

Asl 3 - 221 (-18)

Asl 4 - 78 (+8)

Asl 5 - 128 (-6)

'Cluster di Savona' - Sono 74 i positivi correlati al cluster savonese: 1 solo caso nella giornata di oggi relativo a un cliente del ristorante che si è autodenunciato perché sintomatico. In totale sono 61 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati altri 100 tamponi. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.