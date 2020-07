Sbarchi, Coronavirus e ristorazione, dito puntato di Scosceria (FdI) contro Lamorgese e Castelli

Coronavirus, gli sbarchi e il settore della ristorazione. Questi i temi sul quale si è concentrato il componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, l'avvocato Renato Scosceria, che ha puntato il dito contro il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese e la viceministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

"Il problema non è solo savonese per questo incidente del sushi, ma nazionale. A fronte di questa esasperazione concettuale dell'epoca noto con preoccupazione che il Covid sta prendendo forza soprattutto con i migranti che sbarcano clandestinamente con una percentuale di ammalati del 30 e 40%. Gli italiani sono stati sottoposti ad un durissimo regime di isolamento e queste persone possano arrivare ed essere accolti in centro appositi, poi scappare, girare per l'Italia e infettarci. Il Ministro Lamorgese aveva snocciolato come un successone la redistribuzione dei migranti, mi chiedo dove sia finita, non c'è nessun paese europeo che si sia fatto carico di questo problema" ha spiegato Scosceria.

"Vergognosa inoltre l'affermazione del vice Ministro Castelli rivolta ad oltre 50mila esercenti, attività che in Italia ha una storia, di cercarsi un altro lavoro. Come è possibile che un ministro italiano, ma non mi stupisco visto che è del Movimento 5 Stelle, osi fare un'affermazione simile a persone che hanno sopportato grandissime difficoltà e continuano a sopportarle, era molto meglio aiutarli dandogli degli incentivi e non offendere questa categoria che tanto è merito ha nel turismo" ha proseguito il componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia.