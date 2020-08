Tavolo regionale di coordinamento per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021: anche il presidente Olivieri all'incontro con il ministro Azzolina

Il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha partecipato questa mattina a Genova al tavolo regionale di coordinamento per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 convocato dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ministero dell'Istruzione e relativo alla programmazione delle attività ed iniziative per l'avvio del prossimo anno scolastico. Presenti il Ministro dell'Istruzione, onorevole Lucia Azzolina, l'Assessore Regionale Ilaria Cavo e il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Liguria, Ettore Acerra.

Durante l'incontro di oggi il Presidente Pierangelo Olivieri ha potuto descrivere ampiamente al Ministro tutti gli interventi edilizi che l'Ente che sta portando avanti nei propri Istituti Scolastici, alcuni dei quali finanziati con risorse della Provincia e altri che avranno copertura con finanziamento MIUR da‪ 750.000‬,00 euro (da completare e rendicontare entro 31 dicembre 2020).

Tutti gli interventi sugli Istituti sono stati programmati e decisi in stretta collaborazione con i Dirigenti Scolastici che nei mesi scorsi la Provincia ha incontrato singolarmente presso le loro sedi per valutare le necessità ed evidenziare eventuali criticità; il 7 luglio scorso è stato organizzato un incontro presso la Provincia (anche alla presenza del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Liguria, Ettore Acerra, e il Dirigente dell'Ufficio Scolastico per la Liguria, Ambito Territoriale di Savona, Alessandro Clavarino) ai fini di condividere lo stato dei lavori in corso e discutere unitamente anche a livello generale su problematiche legate ai trasporti e agli spostamenti degli studenti sul territorio.

Di rilevanza anche gli incontri svolti dalla Vicepresidenza provinciale con i Sindaci comunali o loro delegati ai fini di valutare gli interventi e verificare le richieste di nuovi spazi per le aule.

Il Presidente Olivieri ha evidenziato al Ministro lo stretto rapporto di cooperazione Ente-Istituzioni Scolastiche ai fini di garantire agli studenti un rientro a scuola in presenza con garanzia in primo luogo della tutela della salute. Ad oggi infatti la maggior parte degli Istituti inizierà l'anno scolastico in presenza sfruttando ingressi diversificati ed eventualmente accessi scaglionati per fasce orarie.