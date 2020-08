Il fondotinta un alleato fondamentale per la bellezza della pelle. Valutiamo la soluzione permanente

Per un make up di tutto rispetto non può mancare un prodotto indispensabile come il fondotinta.

Perfetto per uniformare l’ovale del viso, ravvivare l’incarnato, coprire i difetti dell’epidermide, regalare una pelle luminosa e liscia, il fondotinta è un cosmetico estremamente utile come base per il trucco. In commercio lo si trova in diversi formati dalla proposta cremosa a quella compatta.

I brand di successo ne propongono versioni diverse dal fondotinta coprente a quello con crema idratante, alla formula antiage, passando per soluzioni quali quella tonificante, resistente all’acqua, con fattore di protezione solare o con glitter.

Per il make up quotidiano perfetto il fondotinta coprente

Da utilizzarsi come base per il trucco il fondotinta coprente a lunga tenuta è una soluzione infallibile.

Clicca qui e scopri un prodotto sorprendentemente naturale, in grado di offrire una copertura totale delle imperfezioni, una lunga durata per un risultato fresco e luminoso.

Una soluzione duratura grazie al fondotinta permanente

Il fondotinta tradizionale di fatto è un’emulsione composta da oli essenziali, pigmenti, acqua e coloranti dal cui mix nascono le tante tonalità. Ma alla soluzione classica si contrappone la possibilità di fruire di un trattamento cosmetico vero e proprio, che abbina gli effetti estetici del fondotinta a una soluzione duratura, offrendo un’azione sinergica e benefica, essenziale anche per curare profondamente gli inestetismi dell’epidermide.

I migliori fondotinta permanenti prevedono un trattamento specifico, che di norma considera due fasi distinte. La prima è quella di preparazione della pelle, che si avvia con un’operazione di detersione profonda del viso, aiutati da un peeling chimico, che consente di eliminare le cellule morte presenti sulla superficie dell’epidermide. Detergere così a fondo il viso è essenziale perché il trattamento cosmetico possa dare risultati importanti e duraturi.

A questa prima fase di pulizia segue la vera e propria pigmentazione della pelle per ravvivare il colorito ma soprattutto eliminare gli inestetismi dell’epidermide. Il trattamento non è doloroso e i risultati, del tutto naturali, sono garantiti per diversi mesi.

Il fondotinta permanente è perfetto per limitare o camuffare le macchie cutanee, le rughe sottili, le occhiaie, gli arrossamenti, e le discromie della pelle così come coprire nei, angiomi e macchie solari.

Parliamo di una soluzione che assicura uno splendido incarnato, regala un aspetto sano ed una pelle idratata, perfettamente tonica e più elastica.

I risultati si vedono da subito, l’epidermide risulta visibilmente più bella e in salute e respira in maniera del tutto naturale, senza essere sovraccaricata dal trucco.

Fra le scelte necessarie per procedere con il trattamento la prima è quella della tonalità, considerando la nuance che meglio si adegua al colorito di base della pelle, la seconda è quella della texture, ovvero la consistenza del fondotinta, valutando l’eventuale presenza, ma soprattutto la rilevanza dei difetti della pelle da coprire.