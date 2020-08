Donna di 70 anni trovata deceduta in casa a Finale Ligure

Drammatico ritrovamento, alle 12:50 circa di oggi, in via Torino a Finale Ligure, sopra il centro medico "Il Giglio".

Alcuni residenti del quartiere hanno contattato i Vigili del fuoco richiedendo un servizio di "soccorso a persona", preoccupati perché non avevano notizie di una donna di circa 70 anni.

Non facile, per i soccorritori, entrare nell'appartamento: è stato infatti necessario rimuovere da una finestra una grata di sicurezza. Una volta in casa, però, la triste scoperta. Il personale dei Vigili del fuoco, della Croce Bianca Finalmarina, del Servizio Emergenza Sanitaria con l'automedica e dei Carabinieri non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Pare che la morte, dalle prime verifiche effettuate, risalga alle 24 ore precedenti, per cause naturali. Quasi certamente un malore legato al caldo.