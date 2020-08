Regionali 2020, Frascherelli annuncia: "Non mi candiderò, ma offrirò il mio supporto concreto e costruttivo al campo riformista"

"Continuerò ad impegnarmi per la comunità di Finale Ligure e per il bene dei suoi cittadini - prosegue Frascherelli -. Ringrazio Italia Viva e la comunità politica di donne e uomini che ne fanno parte per avermi individuato come possibile candidato al Consiglio Regionale in tandem con la capogruppo in Consiglio Comunale di Savona Barbara Pasquali. A Lei e agli altri candidati della lista assicuro il mio supporto concreto e costruttivo, certo che sapremo, insieme, far emergere una proposta seria e riformista per il nostro territorio" conclude la nota.