Savona, clochard in via Boselli. La consigliera Saccone (FdI): "Città prigioniera del degrado"

Simona Saccone, consigliere comunale di Fratelli d'Italia nel Comune di Savona e candidata alle elezioni regionali nella lista FdI per Toti, denuncia l'ennesimo episodio cittadino di degrado: "Ore 7 e 30 di mattino di un lunedì mattina, accampata sotto un cespuglio di una delle vie principali di Savona,Via Paolo Boselli, dorme una persona.



Il degrado delle nostre città e dei comuni della nostra provincia è sotto gli occhi di tutti, complice la crisi, l'immigrazione incontrollata, la mancanza di strutture ricettive in grado di accogliere persone senza fissa dimora è ormai evidente.

La sempre crescente difficoltà a controllare il territorio, la sua sicurezza e la sua condizione igienica sanitaria è dovuta anche alla mancanza di organico nelle nostre forze dell'ordine, lasciate sole a gestire le varie emergenze senza mezzi e poco tutelati".

Conclude Simona Saccone: "Abbiamo bisogno di soldi per le strutture sociali in grado di ospitare e controllare che i loro ospiti seguano le regole del vivere civile e aumentare l'organico delle nostre forze dell'ordine dando loro anche i mezzi per poter operare .

Basta! Siamo Prigionieri del degrado in casa nostra!"