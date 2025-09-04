Si ribalta col trattore in campagna e finisce schiacciato: morto un 70enne

Una tragedia ha scosso il pomeriggio di Ellera, frazione di Albisola Superiore, nel pomeriggio odierno (4 settembre, ndr).
Erano da non molto passate le 18 quando un trattore, a bordo del quale si trovava un uomo impegnato in alcune lavorazioni agricole nel proprio terreno dove coltivava la vigna, si è improvvisamente ribaltato (sembrerebbe finendo in una grossa vasca).
Purtroppo per la vittima (G. R. le iniziali) non c'è stato nulla da fare, una volta schiacciato dal mezzo agricolo. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco del Comando di Savona, e due mezzi della Croce Verde albisolese, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso.
IN AGGIORNAMENTO