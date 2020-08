Frontale tra due autovetture sul Capo di Santo Spirito: otto feriti fortunatamente lievi

Frontale tra due autovetture sul Capo di Santo Spirito, tra i Comuni di Ceriale e di Borghetto. Fortunatamente non gravi le conseguenze per nessuno degli occupanti dei due veicoli: il bilancio complessivo è di sette persone in codice giallo e una in codice verde.

Per far fronte a un numero così numeroso di passeggeri sui due mezzi, sono state mobilitate sul posto ben tre diverse pubbliche assistenze: la Croce Rossa Ceriale, la Bianca di Borghetto, la Rossa di Loano. Oltre, naturalmente, al contributo dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area circostante.

Si segnalano rallentamenti alla circolazione su tutto il tratto del Capo Santo Spirito.