Turismo, la provincia di Savona cresce: +2,3% di presenze nei primi sette mesi del 2025

Turismo in crescita questa estate nella provincia di Savona, l'obiettivo è destagionalizzare. L'Assemblea degli 80 anni dell'Unione Industriali, che si è tenuta lunedì 22 settembre, è stata l'occasione per l'asserrore regionale Lombardi

Nel periodo gennaio-luglio la provincia di Savona ha registrato un +2,32% di presenze complessive ( italiani e stranieri), con oltre 67.000 unità in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e con una crescita trainata dagli italiani, che fanno registrare il 4,07% in più, con oltre 54mila presenze.

Nel bimestre giugno-luglio di quest'anno le presenze complessive sono cresciute di quasi 50.000 unità (+3,06%), con un traino decisivo degli stranieri: oltre 49.000 presenze (+9,92%). Sempre nel bimestre, gli italiani hanno comunque garantito un saldo positivo di 6.765 presenze (+0,57%).

"La provincia di Savona a livello di turismo gode di discreta salute – ha detto l’assessore regionale Luca Lombardi – con una crescita trainata dagli italiani. Ma è altrettanto importante destagionalizzare, e si può fare partendo dalle attività outdoor dell’entroterra".

Con 56.000 posti letto nelle strutture ricettive, la provincia di Savona rappresenta circa il 36% del totale ligure, mentre con 36.000 posti letto disponibili negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico rappresenta da sola il 31,2% del totale ligure. La percentuale tra le due proposte è del 60% di strutture ricettive e del 40% di appartamenti ammobiliati ad uso turistico.