Consumo sfrenato di alcol dei giovani a Sassello: il sindaco firma l'ordinanza di divieto di vendita d'asporto dalle 20 alle 6

Non solo i 14 comuni costieri del savonese hanno firmato congiuntamente un'ordinanza di divieto di vendita d'asporto delle bevande alcoliche dalle 20.00 alle 6.00, ma anche il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo ha deciso di scegliere una linea restrittiva nel suo territorio.

All'amministrazione comunale nelle settimane scorse sono giunte segnalazioni con richiesta di intervento, sia finalizzate a contenere e a prevenire nuovi contagi da Covid-19, che nelle aree della movida sassellese (dove si sono affiancate anche altre zone come il parco giochi o nell'area vicino al Ponte medievale) dove gruppi di giovani solitamente si riuniscono per consumare alcol e poi creano scompiglio per il paese tra le proteste dei residenti.