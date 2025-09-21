Cadono calcinacci dalla volta della galleria Caprazoppa, intervento dei Vigili del fuoco

Si è viaggiato per diversi minuti in senso unico alternato sulla via Aurelia all'altezza della galleria Caprazoppa, a Finale Ligure, in questa domenica pomeriggio di rientro.

Intorno alle 15:30 è stato infatti lanciato l'allarme per del materiale distaccatosi dalla volta della galleria tra finale e Borgio Verezzi.

Immediato sul posto è scattato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno iniziato a provvedere al distacco di alcuni calcinacci in sospeso e pericolanti, oltre che della polizia locale finalese per regolare il traffico. Code e rallentamenti si sono verificate in entrambe le direzioni, specialmente verso Savona.

È atteso inoltre un sopralluogo dei tecnici Anas per un'ulteriore valutazione della situazione.