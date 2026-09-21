Cantieri sull’A10, il sindaco di Alassio Melgrati chiede di sospenderli durante i weekend almeno fino alla fine di ottobre

Nella giornata di oggi, lunedì 21 settembre, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha inviato una lettera ad ASTM S.p.A. e a Concessioni del Tirreno S.p.A., società concessionaria che gestisce la tratta autostradale A10 Savona-Ventimiglia, per chiedere un intervento in merito ai disagi provocati dalla presenza dei cantieri, in particolare nei fine settimana, lungo il tratto Savona-Albenga e viceversa.

La lettera è stata inviata per conoscenza al Prefetto di Savona, al Presidente della Regione Liguria e al Presidente della Provincia di Savona, richiamando le ripercussioni che le code e i rallentamenti hanno sulla viabilità e sui tempi di percorrenza verso la Riviera di Ponente.

Il Sindaco chiede in particolare che, considerato il perdurare delle condizioni climatiche favorevoli, i cantieri presenti sulla tratta vengano rimossi durante i fine settimana e ripristinati all'inizio della settimana lavorativa, almeno fino alla fine di ottobre.

Di seguito si riporta il testo integrale della missiva:

Oggetto: disagi per cantieri autostradali

In relazione al disagio enorme provocato dai cantieri sull’Autostrada A10 che, dopo la pausa di agosto, sono ripresi, con la presente chiedo per quale motivo gli stessi non possano essere smantellati nei week-end e ripristinati il lunedì.

La presenza dei cantieri nei fine settimana genera infinite code nel tratto Savona-Albenga e viceversa, creando pesanti difficoltà ai numerosi turisti che scelgono la Riviera di Ponente per questo finale d’estate: è impensabile, al di là degli incidenti che possono accadere, rimanere due ore in coda, raddoppiando i tempi di percorrenza dalle principali città del Nord-Ovest, tradizionalmente bacino di utenza dei nostri ospiti.

Chiedo quindi, considerato il perdurare delle condizioni climatiche favorevoli, che almeno fino alla fine di ottobre vengano smontati i cantieri esistenti su questo tratto di autostrada dove, peraltro, il sabato e la domenica non si vedono operai al lavoro.

Certo di un favorevole accoglimento dell’istanza, sollecitata altresì da altri Sindaci e da tutti i turisti e residenti, porgo i miei saluti.

Il Sindaco

Arch. Marco Melgrati