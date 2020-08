Kebab chiuso per cinque giorni ad Alassio, gli avvocati difensori: "Eccesso di accanimento"

Attività di somministrazione di alimenti etnici chiusa per cinque giorni come misura cautelare anti-Covid-19, con l’ipotesi di applicare anche una riduzione dell’orario di lavoro per i successivi trenta giorni. Questo è quanto è stato notificato nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine alassine.

“Sinceramente ci sembra di ravvedere un eccesso di accanimento ai danni del nostro cliente”, dichiarano gli avvocati Alberto Bonifacino e Vittorio Savona, difensori dell’attività in questione, Hurgada Kebab di via Leonardo Da Vinci ad Alassio.

Spiegano i difensori: “Abbiamo letto attentamente il verbale, dal quale risulta che le misure cautelari sarebbero state prese perché, transitando per tre volte con l’autopattuglia davanti all’attività commerciale, sarebbero stati avvistati alcuni dipendenti, non tutti, dei dieci che lavorano all’interno di Hurgada, con la mascherina lievemente abbassata sul mento. Dal momento che erano dotati di presidi di protezione sarebbe bastato entrare un attimo ed esercitare una semplice ammonizione, invitandoli soltanto a sistemare meglio la mascherina”.

Continuano gli avvocati: “Questa autopattuglia transita regolarmente davanti a tutti i ristoranti, le pizzerie, le gelaterie di Alassio? E tutti i dipendenti hanno sempre le mascherine a posto? Se questa misura, che noi riteniamo eccessiva, dovesse essere applicata a tutti i pubblici esercizi alassini, dovremmo assistere a una chiusura generalizzata”.

Gli avvocati Bonifacino e Savona ripercorrono i fatti all’indietro: “Da anni sono nostri clienti i titolari di Hurgada, una famiglia di onesti imprenditori egiziani che lavorano duramente e che fortunatamente possono dire di avere un buon giro di affari. E da anni i residenti del condominio presentano esposti su esposti solo lamentandosi della coda di avventori che, in modo composto e civile, attendono il loro turno sul marciapiede per essere serviti. Mai un episodio di schiamazzi o di disordini, mai un problema di emissioni, a parte il normale profumo di cibo che esce dalla cucina di qualsiasi attività di ristorazione. Adesso ci si attacca alle norme anti-Covid?”

Concludono i due difensori: “Condannare a cinque giorni di chiusura e a trenta di orario ridotto un’attività commerciale in una località turistica ad agosto significa causarle un danno enorme. Siamo di fronte a una tangibile perdita di introiti per questa famiglia di imprenditori alassini e a un grave rischio occupazionale per i numerosi dipendenti che lavorano duramente e onestamente ogni giorno”.

Nel frattempo, attraverso il passaparola e i social network, numerosi affezionati “clienti storici” di Hurgada si stanno attivando con l’intenzione di sottoscrivere delle petizioni per non far chiudere il locale.