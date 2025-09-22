Schianto sulla A10 tra Borghetto e Pietra: sbalzati dalla moto dopo l'impatto con un camion, in due in codice rosso

Sarebbero gravi le condizioni di due persone che, mentre percorrevano la A10 in sella ad una moto, sono state vittima di un impatto contro un camion, avvenuto poco dopo le 14:30 sulla A10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure.

A intervenire sono stati in prima battuta i militi della Croce Rossa di Loano e Ceriale, insieme al personale dell'automedica del 118 Sierra 4 e ai vigili del fuoco della squadra 51. Questi ultimi si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l'area circostante, per garantire la sicurezza del traffico e dei soccorritori.

Ancora da chiarire la dinamica esatto dello scontro, per la quale sono stati mobilitati gli uomini della Polstrada, giunti sul posto insieme agli operativi del concessionario autostradale per la gestione della viabilità.

Questa ha subito rallentamenti nella carreggiata dove è andato in scena il sinistro, in direzione di Savona, con code fino a 7 km.

Dopo un primo intervento dei sanitari in loco, le due persone in sella alla moto sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.