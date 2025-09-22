 / Cronaca

Cronaca | 22 settembre 2025, 10:12

Maltempo, treni bloccati a San Giuseppe di Cairo e rallentamenti tra Pietra e Finale

L’allerta arancione resterà in vigore fino alle 13 sul ponente e fino alle 15 sul resto della Liguria

Maltempo, treni bloccati a San Giuseppe di Cairo e rallentamenti tra Pietra e Finale

Il traffico ferroviario è sospeso a San Giuseppe di Cairo sulle linee Savona-Alessandria e Savona-Torino, mentre risulta interrotta anche la linea Breil-Ventimiglia. Sulla Ventimiglia-Genova, la circolazione è fortemente rallentata tra Pietra Ligure e Finale Ligure, con rallentamenti anche sulla linea Genova-Torino tra Arquata Scrivia e Novi Ligure.

Le precipitazioni intense hanno colpito anche la Valle Stura: a Rossiglione sono stati registrati fino a 270 mm di pioggia in 8 ore.

In questo momento, la parte più intensa della perturbazione interessa l’alta Val Bisagno e la Val Trebbia, tra Lorsica e Barbagelata, mentre nuclei temporaleschi si registrano anche nelle zone di Varese Ligure e alle Cinque Terre.

Permane l’allerta arancione, il livello massimo per i temporali, fino alle 13 di oggi sul ponente e fino alle 15 sul resto della Liguria.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium