Maltempo, treni bloccati a San Giuseppe di Cairo e rallentamenti tra Pietra e Finale

Il traffico ferroviario è sospeso a San Giuseppe di Cairo sulle linee Savona-Alessandria e Savona-Torino, mentre risulta interrotta anche la linea Breil-Ventimiglia. Sulla Ventimiglia-Genova, la circolazione è fortemente rallentata tra Pietra Ligure e Finale Ligure, con rallentamenti anche sulla linea Genova-Torino tra Arquata Scrivia e Novi Ligure.

Le precipitazioni intense hanno colpito anche la Valle Stura: a Rossiglione sono stati registrati fino a 270 mm di pioggia in 8 ore.

In questo momento, la parte più intensa della perturbazione interessa l’alta Val Bisagno e la Val Trebbia, tra Lorsica e Barbagelata, mentre nuclei temporaleschi si registrano anche nelle zone di Varese Ligure e alle Cinque Terre.

Permane l’allerta arancione, il livello massimo per i temporali, fino alle 13 di oggi sul ponente e fino alle 15 sul resto della Liguria.