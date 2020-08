Regionali, dopo l'endorsement di Giuliano a Toti, il commento di Arboscello e Niero: "Non ci spieghiamo questa scelta, la presentazione a Vado per riaffermare il valore della coerenza"

Una presentazione nel comune di Vado che, oltre ad avere un valore simbolico vista l'organizzazione dal Monumento ai Caduti, ha avuto anche il sapore della provocazione nei confronti del sindaco Monica Giuliano, che qualche giorno fa ha esposto il suo appoggio alle prossime elezioni regionali al presidente uscente Giovanni Toti nonostante il suo passato nelle file del Partito Democratico e la sua elezione nei due mandati da prima cittadina avvenuta anche grazie ai voti dell'elettorato dem.

Ieri sera a margine della presentazione dei candidati savonesi del Partito Democratico alle elezioni, i due sindaci di Cisano e Bergeggi Massimo Niero e Roberto Arboscello hanno detto la loro sulla decisione della prima cittadina vadese dopo lo "sgarbo".

"Ancora brucia la ferita poi per me in particolar modo essendo stato consigliere provinciale per 4 anni insieme a Monica Giuliano. Non mi spiego questo suo tentativo di staccarsi da un mondo che è il suo, abbiamo giocato partite realmente molto importanti per il savonese con uno spirito di unione, vicino ai territori, alle persone. Ato idrico, dei rifiuti, Tpl, lavorando a stretto contatto con i sindacati, con i lavoratori, con un mondo che gli appartiene" ha dichiarato Niero.

"Sono contento che la prima uscita da candidato consigliere regionale sia proprio a Vado, per due motivi: uno politico in quanto dopo il trambusto di questi giorni riveste un'importanza particolare riaffermare l'importanza dei valori della politica e della coerenza su Vado oltre ad essere un mio territorio e ci sono particolarmente affezionato. Ho condiviso con l'amministrazione vadese tante battaglie su diversi temi dalle infrastrutture, l'ambiente e molto altro" ha spiegato Arboscello.