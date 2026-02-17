Giordano (M5S): "Approvata all’unanimità nostra mozione sui caregiver familiari"

“Oggi, il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità la nostra mozione sullo stato delle iniziative regionali in vista del Disegno di Legge nazionale per il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare. Si tratta di un risultato importante e condiviso con tutta l’Aula: con le sottoscrizioni e il voto unanime, abbiamo messo al centro migliaia di famiglie liguri che vivono quotidianamente l’iter delle cure alle fragilità. Lo diciamo tutti i giorni: siamo una delle regioni più anziane d’Italia, dove il sistema sociosanitario si regge in larga parte sull’impegno quotidiano dei caregiver che assistono con continuità anziani non autosufficienti o persone con disabilità, spesso senza un riconoscimento formale e senza adeguati strumenti di supporto. La nostra mozione mira a correggere questo deficit: la strada è finalmente tracciata”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, primo proponente della mozione che impegna la Giunta ad avviare un confronto con il sistema sanitario regionale, i Comuni, gli ambiti sociali e le associazioni per “mappare i servizi già attivi, individuare criticità e fabbisogni e preparare la Liguria all’attuazione della futura normativa nazionale, evitando ritardi e disomogeneità territoriali”.

“Abbiamo inoltre chiesto di valutare misure regionali integrative, anche sperimentali, di sostegno economico, formativo e psicologico, e di riferire al Consiglio con una relazione dettagliata su numeri, strumenti esistenti e impatto organizzativo e finanziario”.

“L’approvazione unanime di tutti i colleghi consiliari dimostra che sui temi della fragilità e della dignità delle persone è possibile lavorare insieme e coralmente al netto delle singole appartenenze politiche. Come M5S Liguria, ringraziamo tutti i gruppi per aver condiviso lo spirito della mozione e per aver contribuito a rafforzare un impegno che guarda ai bisogni tangibili delle famiglie liguri. Ma attenzione, la strada da fare è ancora lunga: servirà monitorare sia l’iter parlamentare del Disegno di Legge, sia l’attuazione degli impegni assunti dalla Regione. Al riconoscimento formale della figura del caregiver dovranno corrispondere strumenti realmente accessibili su tutto il territorio”, conclude Giordano.