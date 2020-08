La lista "Grande Liguria - Chiappori presidente" presenta i suoi candidati in provincia di Savona

In qualità di responsabile provinciale di "Grande Liguria" è Roberto Paolino a comunicare con soddisfazione che è stata depositata anche in Provincia di Savona la lista per partecipare alla competizione elettorale Regionale.

I componenti della suddetta lista sono: Giacomo Chiappori, Oriana Bobone, Rosella Firpo, Elisa Ravera e Paolo Bassi.

"Ringrazio personalmente i candidati che con grande coraggio hanno dato la loro disponibilità a fare partire anche in Provincia di Savona una lista Ligure fuori dagli schemi che intende cambiare la nostra Regione" afferma il responsabile provinciale Paolino.