Attimi di paura intorno all'ora di pranzo a Bardineto. Una bimba, pare di 10 anni, è stata investita a bassa velocità da un veicolo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Murialdo e l'elisoccorso "Grifo 1".

La piccola in buone condizioni di salute, è stata trasportata per scrupolo con l'elicottero in codice giallo al Gaslini di Genova.