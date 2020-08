Furto in abitazione a Savona: due georgiani colti in flagranza dai carabinieri

Furto aggravato in concorso, questa è l’accusa di cui dovranno rispondere C.S e T.A. i due trentenni, nomadi georgiani, autori del furto sventato questa mattina a Savona.

L’immediato intervento sul posto dei carabinieri del N.O.R. ha permesso ai militari di bloccare i due malviventi ancora all'interno dell’abitazione, con la refurtiva già pronta per essere portata via. I due ladri avevano ancora su di loro gli attrezzi utilizzati per lo scasso.

Tratti in arresto per furto in abitazione aggravato in concorso, i due sono stati trattenuti presso le celle di sicurezza della Compagnia di Savona in attesa della direttissima di domani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.