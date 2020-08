Incidente domestico questa mattina a Giustenice. Stando a quanto riportato un uomo di 82 anni, per cause non ben chiarite, sarebbe scivolato dalle scale di casa sbattendo la testa.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della pubblica assistenza che, vista la delicatezza del trauma cranico riportato, hanno richiesto l'ausilio dell'automedica. L'uomo è stato così trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure dov'è ora sotto osservazione.