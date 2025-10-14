Aurelia bis, tanto tuonò che arrivò l'incontro: giovedì 16 ottobre a Genova, Comuni e Regione al tavolo con Anas e Mit

Dopo la richiesta giunta negli ultimi tempi sempre più intensa, si terrà giovedì 16 ottobre, nella sede della Struttura territoriale di Anas in via Savona 3 a Genova, l'incontro dedicato al futuro della SS1 “Aurelia bis” e delle varianti di Savona e La Spezia, col quale si avrà un momento di aggiornamento e confronto tra l'ente appaltante, per l'appunto Anas, e il territorio sui prossimi sviluppi infrastrutturali dell’importante arteria ligure.

All’incontro prenderanno parte il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Giacomo Raul Giampedrone, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e il Commissario straordinario di Governo, Matteo Castiglioni. Con loro saranno inoltre presenti i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate: il sindaco di Savona, Marco Russo, quello di Albissola Marina, Gianluca Nasuti, il collega di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, e il primo cittadino della Spezia, Pierluigi Peracchini.

L’incontro offrirà l’occasione per fare il punto sullo stato dei progetti e sulle prospettive di realizzazione delle varianti all’Aurelia, opere strategiche per migliorare la viabilità, la sicurezza e la connessione tra le principali città costiere della Liguria.