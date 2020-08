Elezioni regionali 2020: ecco tutti i candidati ufficiali

Sono 10 i candidati alla presidenza della Regione Liguria in occasione delle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre 2020.

18 complessivamente le liste che sostengono i candidati: 17 in provincia di Imperia, 15 in provincia di Savona,16 in provincia di Genova e 16 in provincia della Spezia.

I candidati presidenti, secondo l’ordine di sorteggio della Corte d’Appello:

- Carlo Carpi nato a Genova l’8/04/1983

- Ferruccio Sansa nato a Savona il 9/09/1968

- Marika Cassimatis nata a Monte Carlo (Monaco) il 23/01/1962

- Giovanni Toti nato a Viareggio (LU) il 7/09/1968

- Davide Visigalli nato a Milano il 18/01/1980

- Giacomo Chiappori nato a Imperia il 3/10/1953

- Riccardo Benetti nato a Carmagnola (TO) il 9/06/1968

- Aristide Fausto Massardo nato a Genova il 16/03/1954

- Alice Salvatore nata a Genova il 18/04/1982

- Gaetano Russo nato alla Spezia il 28/03/1941

Le liste provinciali:

LISTA CARLO CARPI- GRAF

LISTA FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE

EUROPA VERDE DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE CENTRO DEMOCRATICO

SANSA PRESIDENTE PARTITO DEMOCRATICO ARTICOLO UNO

LINEA CONDIVISA - SINISTRA PER SANSA

MOVIMENTO 5 STELLE

BASE COSTITUZIONALE- MARIKA CASSIMATIS

LISTA GIORGIA MELONI PER TOTI FRATELLI D’ITALIA

LIGURIA U.D.C.

LISTA FORZA ITALIA BERLUSCONI - LIGURIA POPOLARE

LEGA LIGURIA SALVINI

CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE

RICONQUISTARE L’ITALIA

GRANDE LIGURIA CHIAPPORI PRESIDENTE

MASSARDO PRESIDENTE- P.S.I.- +EUROPA - ITALIA VIVA

LISTA ALICE SALVATORE IL BUONSENSO

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA NO GENDER NELLE SCUOLE

ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI

Il candidato Carlo Carpi è sostenuto da:

- LISTA CARLO CARPI- GRAF

Il candidato Ferruccio Sansa è sostenuto da:

- LISTA FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE

- EUROPA VERDE DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE CENTRO DEMOCRATICO

- SANSA PRESIDENTE PARTITO DEMOCRATICO ARTICOLO UNO

- LINEA CONDIVISA - SINISTRA PER SANSA

- MOVIMENTO 5 STELLE

La candidata Marika Cassimatis è sostenuta da:

- BASE COSTITUZIONALE- MARIKA CASSIMATIS

Il candidato Giovanni Toti è sostenuto da:

- LISTA GIORGIA MELONI PER TOTI FRATELLI D’ITALIA

- LIGURIA U.D.C.

- LISTA FORZA ITALIA BERLUSCONI - LIGURIA POPOLARE

- LEGA LIGURIA SALVINI

- CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE

Il candidato Davide Visigalli è sostenuto da:

- RICONQUISTARE L’ITALIA

Il candidato Giacomo Chiappori è sostenuto da:

- GRANDE LIGURIA CHIAPPORI PRESIDENTE

Il candido Riccardo Benetti è sostenuto da:

- ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI

Il candidato Aristide Fausto Massardo è sostenuto da:

- MASSARDO PRESIDENTE- P.S.I.- +EUROPA - ITALIA VIVA

La candidata Alice Salvatore è sostenuta da:

- LISTA ALICE SALVATORE IL BUONSENSO

Il candidato Gaetano Russo è sostenuto da:

- IL POPOLO DELLA FAMIGLIA NO GENDER NELLE SCUOLE

Di seguito i candidati consiglieri di ciascuna lista per la provincia di Savona.

LINEA CONDIVISA:

Lasagna Rita

Balzano Nello

Rossi Claudia

Buscaglia Giacomo

Vannni Dilvo

EUROPA VERDE-DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALECENTRO

DEMOCRATICO

Brunetti Mauro

Braschi Rossella

Ratti Giuliano

Santoro Annunziata detta Fiorella

Tanghetti Fabio

PARTITO DEMOCRATICO - ARTICOLO UNO

Righello Mauro

Gemelli Alessandra

Arboscello Roberto

Pietropaolo Ilaria

Niero Massimo

MOVIMENTO 5 STELLE

Melis Andrea

Traverso Andrea

Guglielmo Nicoletta

Sanna Rodolfo detto Rudy

Parini Isabella

LISTA FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE

Bardi Gloria

Casella Jan

Giovanni Durante

Gadina Germano

Satragno Danila

CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE

Vaccarezza Angelo

Bozzano Alessandro

Garra Caterina Alice detta Cate

Giudice Lorenza

Lanfredi Patrizia

FRATELLI D'ITALIA

De Stefani Barbara

Distilo Diego

Garofano Francesco

Saccone Tinelli

Scosceria Renato

UDC

Formato Maria Luisa

Merenda Rosario

Pinna Monica

Lanfranco Eugenio

Negro Giacomo

LEGA SALVINI LIGURIA

Mai Stefano

Brunetto Brunello

Maione Maria

Sasso Del Verme Roberto detto Sasso

Zunato Maria

FORZA ITALIA - LIGURIA POPOLARE

Balestra Pietro

Ciangherotti Eraldo

Ghione Fabrizio

Grippo Valeria

Rodino Doriana

GRANDE LIGURIA

Bobone Oriana

Chiappori Giacomo

Ravera Elisa

Bassi Giampaolo

Firpo Rosa

ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI

Aprile Andrea

Peis Sabrina

Darar Mirko

Traverso Giovanna

PSI - +EUROPA - ITALIA VIVA

Badano Sara

Munì Vincenzo

Pasquali Barbara

Frumento Carlo

Giachero Massimo

IL BUONSENSO

Salvatore Alice

De Ferrari Marco

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Fenocchio Marino

Ruffino Margherita

Dulbecco Maria

Persico Erminia