Il consigliere Distilo sul bilancio comunale: “Tasse al massimo, città al buio: chi governa da dieci anni ha spento Albenga”

“Ad Albenga non mancano solo le luci, manca un’amministrazione all’altezza. Dopo oltre dieci anni di governo, chi comanda continua a fare la vittima e a dare la colpa al Governo, mentre i cittadini vedono solo tasse alle stelle e strade al buio”.

È il consigliere comunale e provinciale Diego Distilo che lo afferma a margine dell’approvazione in Consiglio comunale di Albenga del Bilancio di Previsione 2025/2028.



“Hanno portato l’addizionale Irpef al massimo dello 0,8%, spremendo famiglie, lavoratori e pensionati, e in cambio cosa danno? – chiede -. Quartieri insicuri, lampioni che illuminano a metà, manutenzione ordinaria che non si vede da tempo”.



“È troppo comodo puntare il dito contro Roma ogni volta che qualcosa non funziona – aggiunge -. Se Albenga oggi paga come una grande città ma vive come una periferia abbandonata, il problema non è a Roma ma dentro Palazzo Civico”.



“La sinistra che governa la città – continua -, quella che un tempo diceva di voler stare accanto al popolo e ai lavoratori, oggi sembra sempre più schierata con i potenti, con chi ha soldi e interessi da difendere, dimenticando chi ogni giorno fatica per arrivare a fine mese”.



Distilo infine attacca: “Chi ha governato per dieci anni, aumentato le tasse al massimo e lasciato la città al buio non può più inventare alibi, deve chiedere scusa agli albenganesi e iniziare, finalmente, a fare il proprio dovere: lavorare!”