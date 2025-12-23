Albenga, il Pd difende il Comune dalle critiche della minoranza sul bilancio: “I territori sono lasciati soli dal Governo”

“Siamo al paradosso, ma al paradosso vero. Sentire esponenti locali che sostengono il Governo nazionale – lo stesso Governo delle tasse, della confusione e delle promesse mancate – attaccare frontalmente un’Amministrazione comunale che da anni rappresenta responsabilità e serietà è semplicemente ridicolo e inaccettabile. Ad Albenga il Sindaco e la sua squadra lavorano ogni giorno per garantire servizi, manutenzioni, welfare e sicurezza ai cittadini, nonostante un quadro nazionale che rende ogni bilancio comunale un esercizio di equilibrismo”.

Lo afferma in una nota Michele Marengo, segretario del Partito democratico di Albenga.

“L’aumento della pressione fiscale – continua -, le promesse sistematicamente disattese, le continue strette su pensionati e lavoratori mentre si favoriscono evasori, banche e multinazionali: questo è l’elenco reale delle mancanze di un Governo allo sbando, impegnato a far approvare una manovra finanziaria a colpi di fiducia. Le risorse alle forze dell’ordine sono ridotte all’osso, i fondi ai Comuni sempre meno… e il Circolo ingauno di Fratelli d’Italia si permette pure di sputare sentenze? La Politica è una cosa seria, non un gioco sulla pelle e sui sentimenti dei cittadini. Non è una campagna elettorale permanente, a intermittenza e a convenienza”.

“Credete davvero che le tasse vadano abbassate? Bene: chiedetelo ai vostri ministri. Credete che la sicurezza sia una priorità? – domanda ancora -. Allora spiegate perché il vostro Governo taglia i fondi alle forze dell’ordine per dirottarli in armamenti e progetti fallimentari e costosi come i centri in Albania. Un esame di coscienza, ogni tanto, sarebbe salutare”.

“Avrete mai il coraggio di dire ai cittadini la verità? Una verità semplice – spiega -: Albenga, come tutti i territori, viene lasciata sola. Sola sui bilanci, perché lo Stato scarica sui Comuni costi e obblighi senza garantire trasferimenti adeguati. Sola sulla sicurezza, perché servono organici, presidi e investimenti che solo il livello nazionale può assicurare”.

“Non si può chiedere ai Comuni di supplire a carenze strutturali che dipendono da scelte governative. Albenga fa la sua parte ogni giorno, con responsabilità e trasparenza. Sarebbe utile che anche il Governo iniziasse a fare la propria – conclude -, invece di puntare il dito contro chi, sul territorio, lavora davvero per la comunità”.