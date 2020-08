Regionali 2020, Giorgia Meloni (FdI) a Savona il prossimo 4 settembre

Appuntamento elettorale importante per Fratelli d'Italia proprio per la presenza della Meloni a sostegno dei cinque candidati alla carica di consiglieri regionali Barbara De Stefani, Diego Distilo, Francesco Garofano, Simona Saccone e Renato Scosceria, nonché alla candidatura del governatore uscente Giovanni Toti.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà venerdì 4 settembre (ore 17) alla fortezza del Priamar di Savona per presentare e sostenere i candidati.

Aggiunge il coordinatore provinciale Claudio Cavallo: “Una presenza improntante per Fratelli d’Italia e per tutta la coalizione del centro destra voluta fortemente dai vertici del partito e organizzata in particolare da Matteo Rosso e da Michele Scandroglio a cui vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutto il coordinamento provinciale".