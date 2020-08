Scuola, Rixi (Lega): "Necessaria deroga per scuola bus entroterra: sindaci abbandonati"

Il deputato della Lega e segretario in Liguria Edoardo Rixi interviene sul tema del trasporto scolastico: "Nel caos scatenato dall'incompetenza della ministra Azzolina sulla riapertura delle scuole, le famiglie dei piccoli Comuni dell'entroterra rischiano di essere doppiamente penalizzate.

È necessario derogare al contingentamento degli scuola bus, come avviene per il trasporto extra urbano, altrimenti per centinaia di bambini sarà impossibile raggiungere la scuola e per i sindaci programmare le corse per consentire le entrate e garantire alle famiglie un servizio che rispetti anche i tempi di lavoro e accudimento dei figli, senza ulteriori disagi".