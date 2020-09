Giusvalla inaugura il murales realizzato dall'artista Monica Porro

Si terrà domani, venerdì 4 settembre alle ore 16, l'inaugurazione del murales realizzato dall'artista deghese Monica Porro a Giusvalla.

Tra il ristorante “Cavallo Bianco” e le famose file di acacie che contornano la strada, un grosso muro di contenimento composto da moduli di cemento, è stato trasformato in uno spazio 'verde'.

"Lo scorso anno il sindaco Marco Perrone e l'amministrazione mi hanno contattato per realizzare una decorazione che ravvivasse il muro – racconta Monica Porro - Il muro è di circa 70mq e ha richiesto circa 40 ore di lavoro in solitaria, la decorazione comprende una parte centrale con la scritta Giusvalla e lo slogan 'Un'oasi nel verde' su campo verde, poi si apre ai lati con parte degli edifici del centro (la chiesa, il comune), seguiti dalle tipiche acacie, per arrivare infine alle ali del muro, che riportano elementi naturali, come fiori frutti e animali".

"Ho voluto anche riportare sul muro alcune piccole sorprese come animali nascosti e simboli relativi a una famosa saga fantasy, allo stesso modo in cui avevo fatto nei miei due murales precedenti realizzati a Dego. Questo è un invito a fermarsi e guardare bene nel dettaglio la pittura" conclude l'artista deghese.