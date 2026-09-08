SmartCup Academy 2026, parte il viaggio delle idee innovative verso l’impresa

Ha preso il via oggi SMARTcup Academy 2026, il percorso di accompagnamento alla 14ª edizione di SMARTcup Liguria, la business plan competition regionale gestita da Filse e dedicata alla valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali innovative ad alto contenuto tecnologico.

L'Academy si rivolge ad aspiranti imprenditori, startup, ricercatori, studenti e innovatori e propone fino al 21 settembre un programma di webinar, workshop formativi, sessioni di mentorship e incontri con imprenditori, professionisti ed esperti. L'obiettivo è accompagnare lo sviluppo delle idee, valutarne la fattibilità e trasformarle in progetti imprenditoriali strutturati e sostenibili.

“Grazie all’Academy itinerante nelle province, saremo ancora più vicini a chi desidera fare impresa, innovare e contribuire alla crescita del territorio”, sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

Dopo l'edizione dello scorso anno, che aveva coinvolto oltre 150 aspiranti imprenditori, viene infatti confermato il format itinerante, con appuntamenti distribuiti nelle diverse province liguri per favorire la diffusione della cultura dell'innovazione e mettere in contatto talenti, imprese, centri di ricerca e realtà del territorio.

La tappa inaugurale si è svolta oggi nella Sala Trasparenza di Regione Liguria con l'incontro “Dall'ispirazione all'impresa. Trasformare una visione in un progetto imprenditoriale”. Il programma proseguirà il 9 settembre a Savona e Imperia e il 14 settembre alla Spezia, per poi tornare a Genova.

Nel calendario sono previsti anche incontri con alcuni dei principali protagonisti dell'ecosistema regionale dell'innovazione, tra cui IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Ansaldo, ERG con Nova Connect, Confindustria e Talent Garden Genova, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra ricerca, impresa e startup e favorire nuove opportunità di collaborazione.

Il percorso si concluderà il 21 settembre al BIC, l'incubatore d'impresa di Filse a Genova Campi. L'Academy rappresenta il primo passaggio verso SMARTcup Liguria 2026 e punta a fornire ai partecipanti strumenti operativi, competenze e occasioni di confronto utili allo sviluppo delle nuove iniziative imprenditoriali.

Dal 2013 SMARTcup Liguria ha raccolto oltre 300 idee imprenditoriali e contribuito alla nascita di circa 60 startup innovative, diventando uno degli strumenti regionali dedicati al sostegno dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della creazione d'impresa.

Le candidature a SMARTcup Liguria 2026 potranno essere presentate entro le 12 del 27 settembre, mentre la finale regionale è in programma il 19 ottobre al BIC di Genova, dove saranno presentati e premiati i migliori progetti dell'edizione 2026.