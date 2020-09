Tour Alta Via savonese, Melis (M5S): "Domani, 4 settembre, conferenza stampa di presentazione con Ferruccio Sansa"

Domani, venerdì 4 settembre, presso il parco di Carpignano in Quiliano, alle 12.30 sarà presentato il tour nell'Alta Via savonese da parte del Movimento 5 Stelle, alla presenza del candidato presidente alla Regione Ferruccio Sansa.

Il percorso prevede le seguenti tappe.

Sabato 5 settembre: partenza alle 9.00 dal Passo del Faiallo e arrivo a Pratorotondo (9 km) verso le 11.30 circa; alle 12.30 ci sarà l'incontro al Rifugio Beigua (via Monte Beigua 19); nel pomeriggio, si prosegue verso il Colle del Giovo per una camminata di 3 ore e mezza circa (11,6 km); l’incontro serale si terrà alle 19.30 all’Albergo Ligure (via Tagliata della Chiesa 43, Giovo Ligure).

Domenica 6 settembre: partenza alle 9.00 da Giovo alla volta del Rifugio Cascina Miera (12 km), nel Parco dell'Adelasia, dove alle 13.00 si terrà il primo incontro della giornata; dopo pranzo, da Cascina Miera, si va verso il Rifugio Cadifugio di Cadibona, dove alle 16.30 è previsto il secondo incontro; infine, si prosegue fino ad Altare (per una camminata di circa 10 km).

Lunedì 7 settembre: da Altare, trasferimento in macchina per raggiungere il Rifugio Pian dei Corsi sulla SP23 del Colle del Melogno (Rialto), dove alle 12.00 si terrà l'incontro con i candidati; poi, dal Rifugio, camminata di circa 2 ore e 30 minuti fino al Colle del Melogno (7 km); quindi, dal Colle del Melogno si raggiunge Finale Ligure. Alle 18.30, incontro con i candidati e le associazioni escursionistiche e di biking alla Sala di Palazzo Ricci di Finalborgo, con piccolo aperitivo fornito dal bar del chiostro.

“Sono 50,5 km nell'Alta Via savonese dal Passo del Faiallo (Urbe) al colle di Melogno (Rialto), per un tour fra i tesori paesaggistici di questo tratto della provincia di Savona”, fa sapere il consigliere regionale uscente e candidato del M5S alle prossime elezioni regionali Andrea Melis, che percorrerà l'intero tragitto.

L'iniziativa prenderà il via dal Rifugio La Nuvola sul Mare (via Faiallo 25, Urbe), dove alle 18.00 del 4 settembre si terrà anche il primo degli incontri con i candidati del collegio savonese.