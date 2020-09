Albenga, in arrivo un'ordinanza per far slittare ufficialmente l'inizio delle scuole al 24 settembre

Dalla Regione nessuna novità è stata finora annunciata, nonostante il pressing di alcuni sindaci del territorio, e così a muovere i primi passi nella soluzione del problema relativo all'avvio delle scuole quasi in concomitanza con lo svolgimento delle elezioni potrebbe essere addirittura qualche primo cittadino.

E' il caso di Albenga, dove nelle prossime ore è atteso un atto ufficiale, presumibilmente sotto forma di ordinanza sindacale, che porterebbe di fatto allo slittamento dell'inizio delle lezioni da lunedì 14 a giovedì 24 settembre.

"Sono al vaglio degli uffici diversi aspetti, ma il nostro intento è quello di dare più sicurezza ai nostri ragazzi per questo stiamo predisponendo una ordinanza per posticipare inizio scuola a 24 settembre" afferma il sindaco Riccardo Tomatis, assecondando così le preoccupazioni di quanti ritengono inappropriato far iniziare l'anno scolastico per poi interromperlo dopo pochi giorni e consentire l'accesso agli edifici scolastici, spesso sede di seggi, di persone estranee.

"I lavori sulle nostre scuole sono stati eseguiti tempestivamente e saranno consegnati prima inizio anno scolastico - continua quindi Tomatis - ma mancano i tempi per igienizzare i locali e disporre i nuovi banchi che al momento non sono ancora arrivati. Ciò mette in difficoltà dirigenti scolastici e per pochi giorni di scuola non si può mettere a repentaglio salute ragazzi".

"Perdendo soli 4 giorni di lezione potremo iniziare l'anno scolastico in maniera più sicura" conclude il sindaco della città delle torri.