Albenga, prossima al via la pulizia preventiva di tombini e griglie

Inizierà nei prossimi giorni la pulizia capillare delle griglie e dei chiusini di raccolta acque piovane ad opera di SAT.

Gli interventi di rimozione rifiuti riguardano tutta la città e le frazioni e sono necessari per contrastare i fenomeni di allagamenti che, purtroppo, spesso a causa dell’intensità delle piogge si verificano durante la stagione autunnale e invernale.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “Con l'approssimarsi della stagione autunnale nella quale si verificano maggiori precipitazioni atmosferiche, si rende necessario un profondo intervento di pulizia per evitare ostruzioni delle griglie, dei chiusini, delle caditoie, delle cunette e dei pozzetti stradali, delle condotte di scarico acque piovane. Ringrazio SAT per l’intervento in programma evidenziando che effettueremo costantemente l’ordinaria manutenzione e pulizia della nostra città”.