Albenga, ripristino degli asfalti ad opera di Edigas

Sono iniziati ad Albenga gli interventi di ripristino degli asfalti ad opera di Edigas a seguito di interventi effettuati in diverse zone della città. In particolare oggi si sta intervenendo su via del Roggetto e in via Dalmazia.

Sulle vie oggetto di intervento saranno posizionati, come da regolamento, i cartelli indicanti l’inizio dei lavori 48 ore prima degli stessi.

Nelle prossime settimane si interverrà su: Lungofiume Croce Bianca, Lungomare Doria, Piazza Europa, Piazza Marconi, Reg. Poggi, Reg. Prato del Vescovo, Reg. Burrone, Reg. Fierè, Reg. Poggi, Reg. Rapalline, Via al Piemonte, Via Alimonda, Via all’Argine, Via Bellò, Via Campochiesa, Via Chiesa Vecchia, Via Costa Reale, Via Dalmazia, Via De Gasperi, Via del Cristo, Via Galilei, Via Gastaldi, Viale Martiri della Libertà, Via Marina di Ponente, Via per Cisano, Via Piave, Via Rusineo, Via Sauro, Via Tiziano, Via Ugo La Malfa, Via Vallà, Via Volta, Villaggio Iris, Re. Posillico.